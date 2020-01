Interieurtrends: bruin mag weer

Elk jaar met Kerst kwam dat bruine servies uit de kast … Het servies dat mijn ouders voor hun trouwen hebben gekregen is diep bruin. Het staat in de kast voor bijzondere momenten want ze zijn er altijd zuinig op geweest. Ik vond het vreselijk; donkerbruin en zo ouderwets! En nu snuffel ik in de servieskast van mijn moeder en sta ik het servies te bewonderen. Het is mat, prachtig gemaakt en helemaal hip want bruin dat zullen we de komende jaren steeds meer gaan zien …In het begin van een nieuw jaar bezoek ik graag een aantal internationale interieurbeurzen. Voor mij is dat fantastisch om inspiratie op te doen: nieuwe merken en trends te ontdekken. Het verbreedt mijn horizon en maakt steeds weer duidelijk dat er voor elk huis mogelijkheden zijn. Van klein tot groot, duur en betaalbaar. Ik geef alvast een korte impressie van de interieurtrends van 2020 en daarna.