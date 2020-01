Speel mee met Wie is de Mol?

Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? is weer begonnen en via je telefoon kun je zelf ook meespelen. Elke week zet je een bepaald aantal punten in op de kandidaten die jij verdacht vindt. Naarmate het spel verder gaat, zijn er steeds minder kandidaten - maar kun je ook minder het risico spreiden over verschillende verdachten. Als je al je punten inzet op een kandidaat die een rood sche..

AVROTROS Wie is de Mol?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .