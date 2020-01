Dontnod Entertainment, PC, PS4, Xbox one, 18+, roleplayinggame, vanaf 32 euro

Sterren: 4.5 van de 5

Geweld: 1 van de 5

www.nd.nl/lifeisstrange2

www.nd.nl/lifeisstrange2YouTube





In de schaduw van actiegames zoals Call of Duty, Fifa en Fortnite bestaan er ook succesvolle gameseries die meer aandacht schenken aan karakterontwikkeling en een sterk uitgewerkt verhaal. Life is Strange is er zo een.





Life is Strange 1 werd overladen met positieve kritieken. Geloofwaardige karakterontwikkeling en impactvolle keuzemogelijkheden zorgden voor een unieke ervaring, zo oordeelden de recensenten. De aankondiging van Life is Strange 2 kwam dus niet als een verrassing. De vijf korte delen zijn nu in zijn totaliteit te spelen.

