Veganistisch koken is een kunst

Gezond en plantaardig koken voor het hele gezin. Ellen Charlotte Marie. Uitg. Lannoo, Tielt 2019. 160 blz. € 25,99.

Veganistisch eten zit in de lift. Het is hip en trendy. ‘En je bent niet langer een nerd als je zegt dat je vegan bent’, schrijft Ellen Charlotte Marie in het voorwoord van Everyday vegan. Toch komt ze nog vaak onwetendheid tegen over haar manier van voedsel bereiden.

Veganistisch leven gaat verder dan vegetarisch. Wie vegan – zoals het kortweg wordt genoemd – kookt, eet helemaal geen dierlijke producten. Dus ook eieren, kaas en melk, maar ook honing vallen af.

