Marktplaats: ‘Eigenwijze’ Lovebird te koop

Jullie hebben te weinig tijd om voor het beestje te zorgen, schrijf je bij de advertentie. Is deze papegaai zo veeleisend?

‘Een agapornis heeft veel meer aandacht nodig dan een klein parkietje, het kost veel meer tijd om hem tam te krijgen. Het is een eigenwijze soort. Mijn partner en ik hebben eigenlijk niet genoeg tijd om goed voor ’m te zorgen.

We kochten hem twee jaar geleden, toen was hij een paar maanden oud. Hoe jonger zo’n beest is, hoe makkelijker het is om ze tam te maken. Als we een vogeltje gelijk vanuit het nest hadden gekocht, was-ie waarschijnlijk veel sneller gewend aan mensenhanden. Dat is ons niet gelukt.’

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .