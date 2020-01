Een kijkje in de huiskamer: Pluisje werd Paulus

De huiskamer van Ingeborg en Siebe Dijkstra in Maastricht.

De grote achtpersoons eettafel is de spil in de woonkamer Ingeborg Dijkstra (49) en haar man Siebe (49). ‘Als gezin doen we veel aan tafel en onze kinderen maken hun huiswerk altijd beneden.’

De nog thuiswonende tweeling Tom (20) en Rick (20) laat regelmatig studieboeken en camera’s op tafel slingeren en ook Ingeborg spreidt haar werkspullen graag uit over de tafel. ‘We hebben bewust gekozen voor een brede tafel. Dat begon heel praktisch: zo konden de kinderen elkaar niet schoppen.’

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .