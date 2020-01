Onze zwarte verslaving die drop heet

Met alle liefde zou ik mijn kaasboer en alle Goudse wafelbakkers op het erepodium van ons culinair erfgoed hijsen, maar de eerste plaats is toch echt voor onze dropmakers. Zij zijn goed voor meer dan 32 miljoen kilo per jaar! Ja, u leest het goed: dat is twee kilo voor u, twee kilo voor mij. Ik lust er pap van, schrijf ik eerlijk, maar nog fascinerender is voor mij de (w)etenschap dat ik op de wereldkaart vrij uniek ben. We raken onze katjes, toefjes, jujubes en munten over de grens aan de straatstenen niet kwijt. Te kleverig, te zout, te … jakkie.

Trots op waar een klein land groot in kan zijn, moeten we ook schuld bekennen. Wij hebben de drop immers eigen gemaakt, omdat we de oorspronkelijke zoethoutwortel op onze beurt niet bliefden. Glycyrrhiza glabra is namelijk de basis van ons favoriete snoepje. Deze zoethoutplant, met kleurige bloemtrosjes, meet in zijn natuurlijke habitat rond de Middellandse Zee en in China al snel zo’n anderhalve meter, maar heeft er in het Nederlandse klimaat de kracht niet voor. Onze voorouders moesten voor dit snoepreisje dus naar het zuiden, waar wortels werden opgegraven, gedroogd en ingekookt om er een heerlijke droppasta van te maken.

Blokdrop wordt het massieve zoethoutextract ook wel genoemd. Gerold tot meterslange veters en vervolgens verhakt tot halve centimeters ontstaan de kleine ‘dropjes’ die u wellicht kent uit de Italiaanse snoepdoosjes of van de apotheek. Het is pure zoethout waaraan Italianen beterschap ontlenen. En de Italianen waren niet de eersten! Zo was het de Skythen (625 v. Chr.) al bekend dat zoethout de dorst lest. Krijgers konden, al sabbelend, dagen zonder drinken overleven. De Griekse legeraanvoerder Alexander de Grote had de wortels om die reden dan ook standaard in zijn wapenuitrusting opgenomen, terwijl de Egyptische farao Toetanchamon de wortels zou hebben meegenomen in zijn graf. Maar of je daar dan nog beter van kunt worden, is de vraag.

topdropje

De liquirizia was de Nederlanders te intens. Drop werd dan ook een slap aftreksel, waarbij de lessende en heilzame werking wel een beetje verloren ging. Sterker, het gehalte zoethout in een Nederlands dropje is nog geen 10 procent. Wat er wel in zit, durven ze in de fabriek van Harlekijntjes in Nijkerk wel te verklappen. Mirjam Debets klikt de silodeur voor me open en vraagt me, via de intercom, de lift te pakken naar de bovenste etage. Daar valt de overweldigende zoete lucht als een deken over me heen. Ik waan me in Sjakies chocoladefabriek, maar dan op de dropafdeling. ‘Uw associatie klopt wel een beetje’, lacht Debets. ‘Ons dropje werd lange tijd namelijk gemaakt door De Baronie, die hier ook haar enorme chocoladefabriek had. Maar in 2005 kwam Harlekijntjes op eigen benen te staan, ze was toch een beetje het zwarte schaap van de familie, haha.’

Het heeft het ‘schaapje’ geen windeieren gelegd, want met een slordige 2.500.000 dropjes per dag is dit – de zachte zoete variant – de meest verkochte dropsoort! Ik zal u de cijfers van de afdeling inkoop besparen, want het zijn magistrale volumes. Van de omzet gaat sinds 2005 – zo meldt de fabrikant trots – 1 procent naar de Cliniclowns.

Wanneer ik me in de witte productiejas steek en de charmante huismuts pas, laat de gastvrouw me de ‘dropkeuken’ zien.

’Onze productie loopt van boven naar beneden, dus hier op de bovenste etage worden alle grondstoffen afgewogen en gemengd. Dat zijn onder meer maïszetmeel, tarwebloem, zoethout, salmiakzout en kleurstof. Samen met de suiker, melasse en gelatine ontstaat dan een bruine smurrie.’

Inderdaad, een beetje gek kleurtje, maar na het koken is dit een mooie zwarte dropmassa, die er al veel lekkerder uitziet. De stroop wordt gegoten in de gewenste vormpjes en de volgegoten bakken worden vervolgens opgestapeld en een paar dagen bij hoge temperatuur gedroogd. Daarna afkoelen, losslaan, borstelen en glanzen. Dit glanslaagje is een mengsel van kokosolie, carnauba- en bijenwas. Proeven? Ja,

natuurlijk moet er af en toe geproefd worden – aan proevers geen gebrek, haha – maar de meeste controles zijn geautomatiseerd, zoals ook het grootste deel van het productieproces.

verslaving

En geproefd wordt er ook vandaag, alsof ik ze nog nooit gegeten heb, ahum. Het zoete Harlekijntje is een allemansvriend, gelijk veel andere dropsoorten, maar naar mijn idee schuilt het succes voor het grootste deel in de mondbeleving: zacht, groot en passend in het gehemelte. In de geheime receptuur ligt bovendien de verslavingsfactor verstopt. Het is een dooreetdropje.

Tussen de zakken, tonnetjes en dozen wil

Mirjam Debets trots nog wel een ander nieuwtje kwijt: ‘De Nederlandse dropverslaving wordt in de rest van de wereld misschien niet begrepen, maar na recent onderzoek kregen wij de indruk dat ook nieuwe Nederlanders steeds meer overstag gaan. Ze durven het aan, waarschijnlijk door de milde, zoete smaak. Op die manier komt onze drop dus in kleine stapjes weer een beetje terug bij de mediterrane oorsprong.’ ■