CNN Travel: Groningen als alternatief voor Amsterdam

Op de Grote Markt in Groningen rijden bulldozers af en aan. Hoogwerkers takelen enorme betonnen onderdelen naar boven. Een bijzondere plek voor een bouwplaats, zo pal naast de 97 meter hoge Martinitoren, hét beroemdste bouwwerk van Groningen. Gids Koos (58) is in de stad geboren en hij kijkt met gezond-noordelijke argwaan naar de bouwactiviteiten. “Man, man, wat ’n boudel”, zegt hij, dat Gronings is voor ‘wat een gedoe’. De twee modern-historische Hanzehuisreplica’s die hier verrijzen, kunnen zijn goedkeuring nog wegdragen, maar wat moet dat monsterlijke gebouw van studentenvereniging Vindicat op die prominente plek? ‘Daar hebben de oud-leden vast een flinke hand in gehad. Een aanfluiting vind ik het.’ Koos mag dan gids zijn, hij is in de eerste plaats een rasechte Groninger en dan zeg je gewoon waar het op staat. Decorum en mooi weer spelen, daar doet hij niet aan.

De veranderingen in Groningen zijn hard gegaan de afgelopen jaren en Koos bekijkt het met een kritische blik. Drie decennia geleden hing hier nog een provinciale, gezapige sfeer. Dat veranderde ongeveer midden jaren negentig, toen het futuristische Groninger Museum pontificaal in de stadssingel werd gebouwd. Ineens viel de stad op, ook internationaal. Die plotselinge extraverte energie is nooit meer uit de noordelijke hoofdstad verdwenen. De bouwputten op de Grote Markt vandaag zijn daar een voorbeeld van. Ook op andere terreinen laat Groningen van zich horen. De stad wordt momenteel op een voortvarende manier autovrij gemaakt. Binnenkort mogen zelfs bussen niet meer op de Grote Markt komen. ‘Nu al gaat zestig procent van alle vervoer in de stad per fiets’, vertelt Koos,’en in plaats van autogarages komen er nu giga-stallingen voor duizenden fietsen. Dat vind ik wel mooi.’ Bij deze tweewieler-revolutie hoort een splinternieuw beroep: de fietssteward, die rondslingerende tweewielers ordelijk parkeert.



Koffie- en wijnbar Cappuvino op de Vismarkt. - Imco Lanting

Hoewel een stuk kleiner dan Amsterdam, doet Groningen met haar statige panden, pleinen en parken eigenlijk best kosmopolitisch aan. We horen veel Engels om ons heen en het is opvallend multicultureel. Daartussendoor klinkt dan ineens dat kenmerkende, knauwende ‘Grunninger’ accent. Gemoedelijkheid overheerst. Studenten domineren het straatbeeld in Groningen. Vijftigduizend zijn er hier en op een inwonertal van 235.000 nemen ze in verhouding veel plek in. Een groot deel van het openbare leven in het compacte centrum is dan ook op hen afgestemd. De horeca-dichtheid kun je met 190 zaken op één vierkante kilometer bijvoorbeeld gerust groot noemen. De allergrootste daarvan, een cluster van vier aan elkaar gekoppelde cafés aan de Grote Markt, herbergt tevens de bekendste in de wijde omtrek: de Drie Gezusters. ‘Bij volle bak zitten in deze kroegen samen een paar duizend man’, zegt Koos. ‘Dat is mij iets te gortig. Ik ben meer van de menselijke maat.’ Gelukkig is die hier ook volop te vinden.

warme deken

Groningen grossiert in sfeervolle barretjes, in alle soorten en maten. Recent ging Cappuvino open, op de Vismarkt. Het is een moderne wijn- en koffiebar waar hapjes ‘bites’ heten en de ‘exclusieve’ koffie ‘zorgvuldig geselecteerd’ is. Dan weet je in elk geval dat het hogere level van hipheid is nagestreefd, niet meteen een eigenschap die je koppelt aan de broodnuchtere noordelijke mentaliteit. Toch heeft de uit meerdere verdiepingen bestaande bar één duidelijke troef: een heerlijk dakterras dat uittorent boven de omliggende bebouwing.

Nippend aan een wijntje voor de ‘echte connaisseur’ raken we in gesprek met Kai (42), een Poolse uit Warschau die sinds vier jaar in Groningen woont en werkt. ‘Toen ik hier voor het eerst op bezoek kwam, was het liefde op het eerste gezicht. Ik wilde meteen blijven. De sfeer is echt heerlijk en vooral het feit dat je hier alle voordelen hebt van een grote stad en tegelijk niet anoniem bent, vind ik fijn. Groningen voelt als een warme deken.’ Is het volgens haar leuker dan Amsterdam? ‘Daar ben ik nog nooit geweest.’



In de Korenbeurs op de Vismarkt is tegenwoordig een supermarkt gevestigd. - Imco Lanting

De beklimming van de vijftiende-eeuwse Martinitoren is sinds jaar en dag een topattractie in Groningen – en gezien de ruim driehonderd traptreden een aardige conditietest. Vanaf de bovenste verdieping is het uitzicht fenomenaal. Bij helder weer kijk je tot in de Waddenzee. Nergens anders op dit platteland kom je op zo’n hoogte. De stad mag overigens van geluk spreken dat het historische monument er nog staat. Tijdens het bevrijdingsoffensief verschansten Duitsers zich in de toren, waardoor de Grote Markt plots een front was geworden. Grote delen werden verwoest maar de Martinitoren bleef overeind. Het andere pronkstuk dat heel uit de strijd kwam, staat verscholen achter het stadhuis: het zeventiende-eeuwse Goudkantoor. Met het voormalige Hanzehuis is in de loop der jaren veel gehannest. Telkens bleek een renovatie weer niet naar de zin van het nieuwe stadsbestuur te zijn.

Met de tegenwoordige opzet lijkt iedereen eindelijk tevreden. De gedurfde overkapping waardoor het prachtig geconserveerde gebouw in Renaissancestijl samenvalt met de omliggende, eigentijdse winkelstraten zegt veel over hoe Groningen er tegenwoordig voorstaat. Volgens Koos is Groningen eindelijk trots op zichzelf en durft dat ook te laten zien in smaakvolle, uitbundige projecten.

Waar is die beruchte noorderlijke stugheid? We merken daar in Groningen helemaal niks van. Wat we wel ervaren is een gezellige,

onweerstaanbare smeltkroes van sferen. Vanaf het oud-Hollandse café Huis de Beurs op de Vismarkt, waar op een krijtbord een advocaatje met slagroom wordt aangeprezen, loop je vijftig meter verderop een andere wereld binnen bij de Noord-Afrikaanse en Mediterrane kruidenier Le Souk. De geur van de tientallen uitgestalde exotische kruiden werkt bedwelmend en laten je fantaseren over heerlijke couscousschotels, die je in je verbeelding natuurlijk allemaal zelf bereidt. De Folkingestraat, waaraan de winkel staat, geldt overigens als een van de leukste winkelstraten van Groningen. Toch is wat ons betreft, naast de verplichte nummers het Groninger Museum en de Martinitoren, het beste devies voor een bezoek aan de stad: scharrel rond en ontdek het zelf. Of neem eerst een paar uur een geboren Groninger met je mee. Hij loodst je het historische Academiegebouw binnen, waar je zigzaggend tussen de studenten zonder schroom de aula binnenstapt. En vertelt bij het standbeeld van oer-feminist Aletta Jacobs (1854-1929), ironisch genoeg pal voor de voormalige Herensociëteit, dat het kunstwerk regelmatig moet worden schoongemaakt vanwege wildplassend uitgaanspubliek. Zo leer je ook nog eens iets over de lokale gewoontes.

eierbal

Koos zelf woont niet meer in Groningen. ‘Het werd me te druk en te lawaaiig.’ Drukte is duidelijk een kwestie van perceptie. Het nachtleven zal met zoveel jonge mensen intens zijn, maar overdag? Neem de Hoge en de Lage der A, het Noord-Nederlandse equivalent van het Amsterdamse IJ. Eeuwenoude pakhuizen staan zij aan zij, klippers liggen in het water en langs de kant is het extreem rustig. Geen ronkende reisbussen die straten blokkeren en vloekende taxichauffeurs zoals in de hoofdstad. In de (sinds kort autovrije) Brugstraat lunchen we, in het zicht van de grachten, bij Bakkerij Blanche, een niet te missen hotspot met wat de knapperigste sandwiches van de stad moeten zijn. Voor de juiste culinaire balans – Koos’ woorden – begeven we ons daarna naar een snackbar op de Grote Markt. Hij wijst op een raampje in de muur, tussen de kroketten en frikandellen: ‘Die moet je hebben. De eierbal.’ Volgens de gids kunnen we niet om dit regionale snack-icoon heen, maar wij twijfelen. Wie heeft dit door een ragout gerold, gefrituurde en hardgekookte ei in vredesnaam bedacht? Na een hap kijken we Koos aan. Een plak Groninger koek was ook lekker geweest. Of desnoods een glaasje graanjenever van Hooghoudt. Streekproducten genoeg.

autovrij

Wandelend door het groene, lommerrijke Noorderplantsoen – het Vondelpark van Groningen – bedenken we dat de stad zich terecht in de kijker heeft gespeeld van een zender als CNN. Groningen heeft zich ontwikkeld tot wereldstad waar veel gebeurt. Intussen is het provinciale karakter, dankzij de geïsoleerde ligging, behouden gebleven. Samengevat zit het ’m allemaal in die kenmerkende, ontwapenende nuchterheid, die uitstraalt naar iedereen die van buitenaf in de stad komt wonen – de import. Vraag aan een Amsterdammer wat die van zijn stad vindt en je krijgt te horen: ‘De mooiste stad van de wereld.’ Vraag het een Groninger en geheid dat het antwoord luidt: ‘’t Valt mie nait af’, ‘Het valt me niet tegen.’ En terecht. Laat de bezoeker zelf de conclusie maar trekken: Groningen is onweerstaanbaar charmant.