Marktplaats: Een schildpad doe je niet op de post

Hoe kom je aan deze schildpad?

‘Ik kweek verschillende soorten schildpadden, als hobby. Van deze kolenbranderschildpad had ik een aantal dieren over, dus verkoop ik er een paar. Ik ben altijd al fan van aquariums en terrariums geweest, dat zat er als kind al in. Uiteindelijk vond ik schildpadden toch wel het leukst, dus ben ik daarmee doorgegaan.’

Het lijkt een nogal veeleisende hobby?

‘Dat klopt, het kost veel tijd én kennis. Op internet staat gelukkig een hoop informatie, en je hebt verschillende Facebookpagina’s waar je kennis kunt uitwisselen met mensen die ook deze schildpadden hebben.’

Wat komt erbij kijken als je schildpadden gaat kweken?

‘Het is belangrijk dat je er een beetje verstand van hebt. Ze moeten de juiste voeding krijgen, in de juiste temperatuur leven en – dat is vooral bij deze soort belangrijk – in de juiste luchtvochtigheid. Het is ook belangrijk dat ze niet gestrest raken, dus niet te vaak mannetjes bij de vrouwtjes zetten. Dan leggen ze veel minder of helemaal geen eieren.’

Je vraagt er 180 euro voor. Kun je met deze hobby rijk worden?

‘Dat zou ik niet zeggen. Het kost vooral veel tijd en geld. Ze eten bijvoorbeeld veel groenten, die je niet kunt bewaren en dus iedere week vers moet kopen.’

Vind je het belangrijk dat de koper ook een hart voor schildpadden heeft?

‘Ja, zeker. Ik wil dat de dieren worden opgehaald, ik ga ze dus niet versturen. En ik toets altijd even de kennis van mensen die geïnteresseerd zijn. Als ze die niet hebben, leg ik het ze uit. Maar ik verkoop de schildpadden niet aan mensen van wie ik denk: zij kunnen er niet voor zorgen.’