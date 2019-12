Stylist Bastiaan van Schaik: Kleren worden nu gemaakt om snel weer weg te gooien

In de jaren tien droegen we fast fashion, moesten de logo’s van dure merken zo groot mogelijk op onze kleding staan en kon je als man best een jurk aan. Stylist Bastiaan van Schaik laat zijn licht schijnen over de mode van het decennium. ‘Sociale media hebben de mode ontzettend veranderd.’

Nog niet zo heel lang geleden keek men naar de shows van de grote modehuizen als Chanel, Dior en Gucci om te weten wat er in de mode kwam. Tegenwoordig kun je beter naar Instagram gaan. Want nu zijn het de influencers die bepalen wat we dragen. ‘Dat is compleet veranderd sinds het begin van het decennium. De mode reageert nu helemaal op influencers’, zegt stylist Bastiaan van Schaik. Neem royal influencer Kate Middleton. ‘Als je haar in een bepaald jurkje ziet, is het zo uitverkocht.’

Voor merken is het dus zaak hun kleding onder de aandacht te brengen bij mensen die online een groot bereik hebben. Want nu je vanuit een Instagrampost meteen op een item kunt klikken en het direct kunt bestellen, gaat dat heel hard.

‘Vroeger moest je wachten op de modetijdschriften om te kijken wat je hebben wilde. Dan moest je naar de winkel toe, of ze eerst bellen of ze wel hadden wat je wilde. Nu bestel je van over de hele wereld. Tien jaar geleden had een merk als Chanel nog geen eigen website. Die bleven weg van online sales. Maar nu heeft elk groot modehuis dat, want iedereen shopt van over de hele wereld’, zegt Van Schaik. ‘Ik kijk zelf nooit meer in de modetijdschriften om inspiratie op te doen, ik ga direct naar Instagram.’

Een van dé trends van de jaren tien die beïnvloed zijn door influencers en sociale media, is het fenomeen logomedia. Shirts, truien, tassen, alles kan, als er maar heel groot een merk op staat. ‘Hoe groter de naam erop staat, hoe beter het is’, zegt Van Schaik. ‘Dan krijg je dus dat mensen 295 euro voor een wit T-shirt betalen, alleen omdat er Balmain op staat.’

Een sterk staaltje branding van de merken dus en perfect voor influencers. ‘Het is lekker duidelijk van wie het is en dat werkt weer statusverhogend. En voor de merken is het heel belangrijk dat fastfashionketens het niet zomaar kunnen namaken, want die mogen hun merknaam niet gebruiken.’

En daarmee zijn we meteen bij de tweede trend van de jaren tien: fast fashion. ‘Dat is zo veranderd de laatste jaren. Het spul bij de H&M en Zara wordt gewoon gemaakt om snel weer weg te gooien. En dat levert een enorme druk op het milieu op. De kledingindustrie is zo’n beetje de meest vervuilende ter wereld. Het gaat allemaal heel snel, elke week hangt er weer een nieuwe collectie in de winkel. Van de jurken van de 2020-voorjaarscollectie van Céline hangen nu al kopieën bij de Zara.’

De derde grote trend van de jaren tien was genderfluïde mode: je kunt gewoon op alle afdelingen shoppen en niemand zal je er vreemd om aankijken. ‘Het maakt niet meer uit of je man of vrouw bent, wat voor kleur je hebt of hoe romig je bent. Een man in een jurk is al veel meer geaccepteerd tegenwoordig. En als je als vrouw mannenkleding draagt, ben je echt niet direct lesbisch. Ik ben nog van de oudere generatie, maar de jongeren van tegenwoordig zijn veel meer bezig met “wie ben ík?” in plaats van of ze een jongen of een meisje zijn’, aldus Van Schaik.

De mode draait niet meer zo om wat er ‘in’ is tegenwoordig. ‘Er zijn niet langer trends, je hebt eerder verschillende stijlen. Je kiest de stijl die bij je past en daar blijf je bij. Het is allemaal niet meer zo vernieuwend als toen iedereen bijvoorbeeld ineens in de minirok liep. De mode staat puur op repeat.’ De jaren negentig zie je nu veel terug in het straatbeeld.

‘De high-waisted gebleekte spijkerbroeken, grove gympen en oversized truien. Ik vond het al niets toen het de eerste keer in was, maar voor de jeugd snap ik het wel. Het is een makkelijk te kopiëren stijl en ze kunnen zich er weer mee afzetten tegen de oudere generatie. Bovendien is het allemaal goed te vinden in vintagewinkels.’ ■