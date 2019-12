Kerstmenu's in drie gradaties

Ilona de Lange maakt: een kerstmenu voor één oven en twee pitjes

Het ‘wild’ in dit kerstmenu voor beginners is wilde spinazie geworden. Als laffe vleeseter is kipfilet snijden voor mij al een straf. Dus een (stuk) dood wild dier van slager naar kerstdiner begeleiden, gaat’ m niet worden voor deze amateurkok. Daarbij is een Midden-Oosterse salade met dadels erg ‘on brand’ tijdens een maaltijd waar de geboorte van Jezus wordt gevierd. Dit hele menu voor vier personen kan één persoon in een dag kopen, bereiden en serveren. Het kook- en bakproces is te doen in een keuken met twee pitjes, een oven, staafmixer en weegschaal. Alle ingrediënten zijn te halen bij een grote supermarkt. Wanneer je de zure room achterwege laat, dan zijn het voorgerecht en hoofdgerecht van dit menu zelfs vegan. Veel plezier met koken en met een hoopvol hart het nieuwe decennium in!



Martin Waalboer

Ingrediënten en bereiding

Pompoensoep met karwijzaad van uitpaulineskeuken.nl

500 gram voorgesneden pompoen uit de vriezer of het koelvak

1 ui

2 teentjes knoflook

0,5 rode peper

1 liter bouillon (van 2 blokjes)

Sap van een halve citroen

1 tl karwijzaad + iets extra

125 gr zure room

peper en zout

olijfolie

Zo maak je het

Pel en snipper de ui en hak de knoflook en de rode peper (zonder zaadjes) fijn. Fruit dit aan in wat olijfolie.

Voeg het karwijzaad toe en bak dit kort mee. Door verhitting komen de smaken extra vrij.

Voeg de pompoen en de bouillon toe.

Breng de soep aan de kook en laat de pompoen in zo’n 15 minuten gaar en zacht koken.

Pureer de soep glad met een staafmixer.

Voeg het sap van een halve citroen toe en breng de pompoensoep verder op smaak met peper en zout.

Verdeel de pompoensoep over een kom en maak het af met een lepel zure room. Strooi er nog een klein beetje karwijzaad overheen.





Yotam Ottolenghi’s salade

1 eetlepel witte wijnazijn

½ middelgrote rode ui, in dunne ringen

100 gram ontpitte medjool dadels, overlangs in vieren

30 gram boter

2 eetlepels olijfolie

2 kleine pitabroodjes, in stukjes van grofweg 4 cm gescheurd

75 gram hele ongezouten amandelen, grof gehakt

2 theelepels sumak

½ theelepel gedroogde chilivlokken

150 gram jonge spinazie, gewassen

2 eetlepels citroensap

zout

Zo maak je het

Doe azijn, ui, dadels en een snufje zout in een kleine kom.

Laat ze 20 minuten marineren, giet de azijn uit de kom.

Verhit intussen de boter met de helft van de olijfolie in een middelgrote koekenpan.

Roerbak hierin de stukjes pita en de amandelen 4-6 minuten op halfhoog vuur tot de pita knapperig en goudbruin is.

Neem de pan van het vuur en meng er sumak, chili en ¼ theelepel zout door.

Laat de pita en amandelen afkoelen.

Schep vlak voor het opdienen de spinazieblaadjes en het pitamengsel in een grote schaal. Voeg de dadels met rode ui, overgebleven olijfolie, citroensap en nog een snufje zout naar smaak toe.





Yotam Ottolenghi’s geroosterde bloemkool

Een grote bloemkool of een iets kleinere wanneer je geen grote pan hebt

45 g boter op kamertemperatuur

2 eetlepels olijfolie

1 citroen in parten voor erbij

zeezoutvlokken

Zo maak je het

Verhit de oven op 170 graden.

Knip de bloemkoolbladeren voor een groot deel weg. Je kunt ze mee roosteren, het hoeft niet.

Vul een pan waar de bloemkool in past voor ¾ met water en wat zout.

Breng het water aan de kook, plaats de bloemkool in het water met de witte kant naar onderen.

Kook de bloemkool 6 minuten en verplaats deze vervolgens naar een vergiet.

Laat de bloemkool 10 minuten uitlekken en afkoelen

Meng de zachte boter en de olijfolie.

Zet de bloemkool op een bakplaat met de witte kant naar boven, bestrijk met het olie-botermengsel en bestrooi met flinke theelepel zout.

Rooster (!) de kool anderhalf tot twee uur, afhankelijk van hoe groot de bloemkool is.

Bestrijk de bloemkool in die tijd vijf keer met het olie-botermengsel tot de bloemkool gaar en donker goudbruin is.





Tahinsaus voor bij de bloemkool

(alhoewel zure room en een kneepje citroensap óók lekker is)

80 g tahin

15 g peterselie

1 kleine teen knoflook

3 eetlepels citroensap

zeezoutvlokken

Pureer met een staafmixer de peterselie, knoflook en tahin in een kleine kom.

Voeg wanneer de tahin groen is 80 ml water, het citroensap en wat zout toe.

Pureer weer tot een gladde groene saus die de consistentie heeft van slagroom.

Voeg wanneer nodig iets extra tahin toe om de saus dikker te maken, of water om deze dunner te maken.





Yotam Ottolenghi’s gebakken aardappeltjes

150 ml olijfolie

750 gr aardappels charlotte, over de lengte in vieren gesneden

5 tenen knoflook

3 takjes rozemarijn

4 takjes tijm

2 theelepels sumak

zout

Zo maak je het

Giet de olijfolie in een grote sauteerpan / hapjespan en zet hem op halfhoog vuur.

Voeg als de olie heet is de aardappels toe met de gepelde teentjes knoflook en een flinke snuf zout.

Bak de aardappels onder regelmatig omscheppen rustig 30 minuten.

Voeg rozemarijn en en tijm toe en bak nog 5 minuten tot de kruiden heerlijke geuren.

Schep de aardappels met een schuimspaan of spatel uit de pan zodat de olie achterblijft.

Strooi de aardappels in een schaal, voeg de sumak toe en hussel de aardappels door elkaar.





Sticky Toffee Pudding van de (half-Ierse) Yvette van Boven

Voor de pudding:

250 gr dadels, fijngehakt

250 ml kokend water

125 gr boter, op kamertemperatuur

225 gr lichte basterdsuiker

4 eieren

225 gr zelfrijzend bakmeel

snuf zout

2 zakjes espressopoeder

1 tl bakpoeder





Voor de karamelsaus:

450 gr lichte basterdsuiker

125 gr boter

½ tl zout

500 ml slagroom

2 el donkere rum of cognac

Cees Dorland: Fazant vraagt meer aandacht

‘Zullen we met Kerst gewoon boerenkoolstamppot eten?’ Ieder jaar schiet in de aanloop naar de kerstdagen deze gedachte wel een keer door mijn hoofd. Toch is het er nog nooit van gekomen, mede omdat de keuzestress zich al jaren beperkt tot eerste kerstdag. Op tweede kerstdag gaan we met vrienden ’s middags schaatsen en/of zwemmen in Deventer, om daarna met de aanwezige kinderen en kleinkinderen te gourmetten, met op de schaal vlees, vis en de laatste jaren steeds vaker vegetarische hapjes. Ook voor dit kerstmenu zijn de kaders duidelijk: pompoen, wild en pudding.

Als voorgerecht koos ik bij het kaaslokaal in Apeldoorn een carpaccio van pompoen met chaource. De chaource is een verse, lichte kaas met witte korst en licht gezouten. De kaas rijpt op roggestromatten, wat zorgt voor gestreepte vlakke kanten. Volgens het verhaal is het van origine een kloosterkaas, afkomstig uit de cisterciënzer abdij van Pontigny. Mijn ervaring is dat je even moet zoeken naar een kaashandel die chaource verkoopt. Maar gecombineerd met pompoenplakken uit de oven, pecannoten, sla en een dressing is het een relatief gemakkelijke start van het kerstdiner.

fazantenhaan

Het hoofdgerecht komt uit de Volkskeuken en is van vleesliefhebber Marcus Huibers. De fazantenhaan die ik bij de poelier heb gekocht, is als wild van het seizoen geschoten op de Veluwe. De bereiding ervan is niet moeilijker dan die van een kalkoen of een kip, maar vraagt wel meer aandacht. Om het vlees niet te laten uitdrogen, moet je de fazant bedekken met bardeerspek (wit spek) en ieder kwartier een scheut boter fond toevoegen. Het was voor mij de eerste keer dat ik fazant heb klaargemaakt. De smaak was wel goed, maar een volgende keer zou ik de fazant in de keuken in stukken knippen en op de borden leggen. Omdat ik dat nu aan tafel deed, moest de fazant stevig langs je neus en deed de geur afbreuk aan de smaak. Het resultaat is dat mijn tafelgasten met Kerst de voorkeur geven aan kalkoen boven fazant. De puree en de spruiten, waarbij ik bovendien uitgebakken spekjes en champignons serveerde, maakten overigens veel goed.

Voor het dessert was mijn eerste gedachte een kerstpudding van C.J. Wannee, te vinden in haar in 1910 uitgegeven kookboek van de Amsterdamse huishoudschool. Maar na de fazant en de spruiten is dat een zwaar nagerecht. Sinds ik dit jaar kennis heb gemaakt met ‘De kunst van simpel koken’ kies ik graag een gerecht van Alice Waters. Ze opende in 1971 in de Amerikaanse studentenstad Berkeley een restaurant, waar ze zich toen al sterk maakte voor het gebruik van verse, biologische seizoensproducten, die duurzaam worden verbouwd door boeren uit de omgeving.

In haar boek staan verscheidene recepten van vruchtencurd, een soort fruitcustard. De favoriete curd van Waters is lemon curd. Die wordt traditioneel op geroosterd brood en scones gestreken, maar is erg veelzijdig. Omdat je de curd van tevoren moet maken, is die goed te gebruiken als afsluiting van het kerstdiner. Je kunt het dan in krullen op vers vanilleroomijs strijken. Goed afgesloten kun je de curd maximaal twee weken in de koelkast bewaren.







Niek Stam





Ingrediënten en bereiding

Carpaccio van pompoen met chaource (voor 4 personen)

200 gr chaource au lait cru

1 kleine flespompoen geschild

10 eetlepels olijfolie

2 theelepels chilisaus

150 gr veldsla

200 gr pecannoten, klein gehakt

2 eetlepels balsamico azijn

2 theelepels honing

peper en zout

Zo maak je het

1. Verwarm de oven voor op 180 graden. Snij de pompoen in dunne plakjes, leg de plakjes op een ovenplaat met bakpapier. Meng de helft van de olijfolie met de chilisaus en peper en zout, en verdeel dat over de pompoenplakjes en zet het 15 minuten in de oven.

2. Meng in een slakom de sla en de nootjes. Meng vervolgens de balsamico azijn, honing en overgebleven olijfolie erdoorheen.

3. Schik de plakjes pompoen op een bord, verdeel de kaas en de salade. Maak eventueel af met wat balsamico-crème over de pompoen.





Zacht gegaarde fazant uit de oven

1 stevig opgebonden fazant

zwarte peper en zeezout

olijfolie

pakje roomboter

400 ml wild fond

een paar plakken bardeerspek (vetspek)

vleesthermometer

Zo maak je het

1. Kruid de fazant uitbundig met peper en zout, en laat hem op kamertemperatuur komen.

2. Verwarm de oven op 150 graden. Laat het pakje boter smelten in een pannetje met de wild fond. Neem een koekenpan, en braad de fazant rondom bruin in olijfolie. Leg de fazant op een rooster in een braadslee.

3. Bedek de borst van de fazant met bardeerspek, en steek de vleesthermometer in het dikste stuk van de dij. Braad de fazant in de oven, en bedruip elke 15 minuten met een flinke scheut (warme) boter fond. Bij een kerntemperatuur van 63 graden is ze gaar (de bouten zijn dan nog stevig, maar lekker sappig), na ongeveer 90 minuten. Verwijder het spek, en laat de fazant nog even rusten in aluminiumfolie.

4. Zeef de braadjus, en laat deze in een sauspannetje met het spek tot de helft inkoken. Serveer de fazant met de braadjus, aardappelpuree (zie recept van Estee Strooker) en spruitjes. Laat de spruitjes in 8 tot 12 minuten zachtjes gaar koken. Laat de groente goed uitlekken in een vergiet en doe de groente over in een voorverwarmde schaal. Strooi er eventueel wat nootmuskaat over.





Lemon curd (circa 500 milliliter)

4 biologische citroenen

2 eieren

3 eidooiers

2 eetlepels melk

75 gram suiker

¼ theelepel zout (laat weg als je gezouten boter gebruikt)

75 gram roomboter (in kleine blokjes)

Zo maak je het

1. Was en droog de citroenen. Rasp de schil van de citroenen op een fijne rasp. Pers de citroenen uit; je moet circa 120 milliliter sap hebben.

2. Klop de eieren, eidooiers, melk suiker en eventueel zout licht door elkaar.

3. Roer sap en geraspte schil van de citroen en voeg de roomboter toe.

4. Verwarm het citroenmengsel al roerend in een kleine pan met dikke bodem op halfhoog vuur tot het zo dik is dat het aan de lepel blijft hangen. Laat het niet koken, anders schiften de eieren. Laat het in een kom of glazen pot afkoelen. Zet de curd afgedekt in de koelkast. Serveer in krullen op vers vanilleroomijs.

Estée Strooker maakt: klassiek haas van mijn oma

Het menu begint met een kleurrijk, winters maar toch fris voorgerecht. Pompoen is erg lekker om te verwerken met de frisse smaak van geitenkaas. De mosterd en radijsscheuten geven het gerecht een pittige touch. Een frisse start om daarna verder te genieten van de echte kerst hoofdgerechten die van nature toch wat zwaarder zijn!

Wij eten altijd haas! Een klassiek recept van mijn oma is gebraden haas. Voor deze kerst heb ik een heerlijke hazenpeper ontwikkeld. Sterk van smaak en al heerlijk geurend in de voorbereiding. Want die dampende rode wijn met lekkere specerijen erin zullen de keuken vullen met een geur die doet watertanden.



Niek Stam

Ingrediënten en bereiding

Gemarineerde pompoen, mandarijn en geitenkaas met radijsscheuten en gerookte amandelen

1 kleine oranje pompoen

1 citroen

2 mandarijnen

1 tl five spice poeder

1 el honing

1 el grove mosterd

4 el olijfolie

150 g zachte geitenkaas

50 g gerookte amandelen

70 g radijsscheuten

1 pakje tuinkers

1 appel

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 160 graden. Snijd de pompoen eerst doormidden en lepel de pitjes uit de pompoen. Snijd hem daarna in parten net als je zou doen met een meloen.

Rasp de schil van een citroen en een van de mandarijnen en meng dat samen met het sap van beide in een schaaltje. Voeg daar een snufje five spice poeder aan toe en peper en zout. Voeg ook de olijfolie toe samen met een eetlepel honing en een eetlepel grove mosterd.

Leg de pompoen op wat bakpapier in een ovenschaal en smeer ze rijkelijk in met de marinade. Gaar de pompoen circa 25 minuten in de oven. Laat de pompoen afkoelen en dompel ze daarna nogmaals in de marinade.

Pel ondertussen de overige mandarijnen en snijd ze in mooi plakken, zodat het net kerstkransjes lijken. Hak de gerookte amandelen in stukken.

Snijd de geitenkaas in plakjes van circa een centimeter. Drie plakjes per persoon.

Marineer radijsscheuten met de overgebleven pompoenmarinade.

Was de appel goed (je hoeft hem niet te schillen), en snijd hem daarna eerst in dunne plakken en daarna in dunne reepjes. Doe dit pas op het laatste moment anders worden de reepjes bruin.

Serveren

Leg twee pompoenparten op een bordje en garneer met de radijsscheuten. Verdeel daar de plakjes mandarijn overheen en de plakken geitenkaas. Garneer met de gerookte amandelen en tuinkers en wat reepjes appel.

klassieke hazenpeper met aardappelpuree

Ingrediënten

haas

50 g roomboter

scheutje zonnebloemolie

2 rode uien

6 jeneverbes

6 kruidnagel

4 laurierbladeren

500 g hazenbout poulet

150 g champignons (kleine)

35 g tomatenpuree

1 plak ontbijtkoek (of 1/2 snelle jelle)

1 fles rode wijn (0,75)

500 ml wild fond

peper en zout

aardappelpuree:

800 g kruimige aardappelen

water

snuf zout

100 g roomboter

250 ml melk

snufje nootmuskaat

extra nodig: braadpan

Bereiding

Doe het hazenpoulet in een kom en kruid het met peper, zout en snufje nootmuskaat.

Verwarm een braadpan met een flinke klont boter en een scheutje olie.

Pel en snijd een rode 2 rode uien in ringen. Voeg de ui toe aan de smeltende boter samen met de jeneverbes, kruidnagel en laurierbladeren. Fruit deze zachtjes in de smeltende boter. Voeg als de boter helemaal gesmolten is en lichtbruin gekleurd de haas toe en bak deze op wat hoger vuur circa vijf minuten tot hij bruin en krokant gebakken is.

Snijd de champignons in partjes. Voeg de tomatenpuree en champignons toe en bak dit twee minuten mee. Verkruimel een plak ontbijtkoek en blus het geheel af met rode wijn en de wild fond. Doe het deksel op de pan en stoof circa 3,5 uur. Blijf regelmatig roeren. In het begin zit er nog genoeg vocht in de pan en zal het niet zo snel aankoeken. Maar naarmate het vocht verdampt, zal het risico steeds groter worden dat hij aan de onderkant aankoekt. Zorg dan ook dat je de pan op laagvuur rustig laat pruttelen en steeds blijft roeren. Mocht er te veel vocht verdampt zijn en het vlees nog niet gaar zijn (dus uit elkaar vallen) dan kun je nog wat water of extra rode wijn toevoegen.

Na circa 3,5 uur is het vlees gaar. De haas moet dan gaar zijn en in een lobbige saus zitten.

Het lekkerste is om de stoof al een dag van te voren te maken en de volgende dag pas te serveren. Dan kunnen de smaken er lekker intrekken.

Aardappelpuree

Zet de aardappelen op met het zout. Zorg dat de aardappelen net onderstaan met water. Kook de aardappelen tot ze gaar zijn. (20/25min.) Zorg ervoor dat wanneer je de aardappels schilt deze evenredig groot zijn. Gebruik absoluut kruimige aardappelen. Zeker geen nieuwe aardappelen. Bijvoorbeeld eigenheimers. Prik na 20 minuten met vork in de aardappelen of deze gaar zijn. De vork moet makkelijk in de aardappel te steken zijn, zonder weerstand, dan is deze gaar.Giet de aardappelen af, zorg dat al het vocht afgegoten is. Zet dan de pan weer even op de warmtebron om ze droog te laten worden . Draai de warmtebron uit. Stamp nu de aardappelen of gebruik een pureeknijper. Zorg ervoor dat de aardappelen echt gaar zijn, zodat deze makkelijk te pureren zijn. Daarna voeg je de boter toe (koude boter inblokjes) meng deze goed door de aardappelen, totdat je al een mooie smeuiige massa krijgt. Vervolgens voeg je wat warme melk toe, de hoeveelheid is afhankelijk van hoe dik je de puree wilt, begin met een koffiekopje melk, mocht de puree nog te droog zijn kun je nog een scheutje toevoegen. Breng op smaak met snufje nootmuskaat en eventueel nog wat extra peper en zout.

Serveren

Serveer de hazenpeper in een diep bord of in een eenpersoonspannetje en schep in het midden daarvan een grote schep aardappelpuree. Het is mooi om te beginnen met de aardappelpuree. Daar een kuiltje in te maken en daarop de stoofpot te serveren als je het samen op het bord doet.

Bijgerechten

Kweepeer compote

Kweeperen zijn hele ouderwetse peren. Ze hebben ongeveer dezelfde bereidingstijd als een stoofpeertjes maar omdat je ze in stukjes snijdt, gaat het een stuk sneller. Kweeperen hebben een hele verfijnde en frisse smaak. Lekker bij wild.

Ingrediënten:

2 kweeperen

1 takje rozemarijn

1 kaneelstokje

70 g suiker

75 ml water / optie*:75 ml witte wijn

Bereiding

Schil de kweeperen en snijd ze in vieren. Verwijder het klokhuis. Snijd de kweepeer in kleine stukjes.

Doe de stukjes samen met de suiker, kaneelstokje, rozemarijn en (optie*:witte wijn) het water in de pan. Kook de kweeperen circa 30 minuten op laag vuur tot een zachte compote. Voeg een klein snufje zout toe en verwijder het takje rozemarijn en de kaneelstokjes.

Mocht het vocht al eerder verdampen en de kweeperen nog niet gaar zijn, dan kun je nog een extra scheutje heet water toevoegen.

Serveren

Serveer de compote in een klein schaaltje.

Geroerbakte palmkool met oude kaas

Ingrediënten:

400 g palmkool

1 teen knoflook

4 el olijfolie

70 g geraspte oude kaas (bewaar een klein beetje voor garnering)

Bereiding

Verwijder de harde steel van de kool door het blad er van boven naar beneden vanaf te rissen. Dunne stelen mogen blijven en kun je rustig in kleine stukken snijden. Hak de rest van het blad ook in grove stukken.

Pel en snipper een teentje knoflook.

Verwarm een koekenpan of wok met de olijfolie. Fruit eerst de knoflook circa een minuut. Voeg dan de palmkool toe en wok nog eens een minuut mee. Blus af met een klein scheutje water (circa een kwart glas). Voeg de geraspte kaas toe en laat het nog circa twee minuten doorkoken tot het water is verdampt en de kaas gesmolten.

Serveren

Serveer in een kommetje en garneer met wat extra geraspte kaas

Panna cotta van karnemelk met rozenbottelgelei

Ingrediënten (6 puddinkjes)

400 ml karnemelk

200 ml slagroom

1 vanilleboon

75 g suiker

5 blaadjes gelatine

1 kg rozenbottels (schoon gewicht) (eventueel te vervangen door cranberry’s)

350 g geleisuiker

100 ml witte wijn

100 ml water

kaneelstokje

1 sinaasappel (schil en sap)

Extra nodig

jampotten met deksels, zeef, kopjes of vormpjes voor de pudding

Bereiding

Panna cotta

Wel de bladeren gelatine in koud water tot ze zacht zijn.

Meng ondertussen de karnemelk en room in een steelpan samen met de suiker.

Snijd een vanillepeul open en verwijder met een schilmesje de zaadjes. Doe de zaadjes samen met de losse peul in de pan met room. Roer alles door elkaar en verwarm de room op laag vuur. Zorg dat de suiker ook goed oplost. Verwarm de room niet boven de 50 graden, anders splitst de room. Haal de pan van het vuur en los de uitgeknepen gelatineblaadjes op in de room.

Gebruik geschikte vormpjes voor de panna cotta’s. Zelf vind ik het leuk om oude koffie/theekopjes te gebruiken. Daar kun je de panna cotta’s in laten zitten maar het is uiteraard ook mooi om ze uit de vorm te halen en net als een pudding te overgieten met de gelei. Dan kun je de vormpjes beter eerst invetten met wat bakspray of een beetje olie.

Rozenbottelgelei

Was de rozenbottels en verwijder de kroontjes van de rozenbottel. Verwijder ook alle blaadjes en takjes. Doe de rozenbottels in een pan. Voeg witte wijn en een flinke scheut water toe samen met het kaneelstokje en de sinaasappel (schil en sap) en kook de rozenbottels circa 20 minuten tot ze zacht zijn. Ga er daarna met een staafmixer ‘grof’ doorheen, zodat je de zaadjes niet te fijn maalt maar het vruchtvlees wel los komt van de schilletjes.

Druk daarna de rozenbottelpuree door een zeef om alle pitjes te verwijderen.*

Doe de puree weer in een pan en voeg daar geleisuiker aan toe.

Kook de gelei op en giet de gelei daarna in schone jampotten. Doe de potten goed vol en draai daarna de potten dicht met deksel. Zet de pot vijf minuten op de kop zodat hij vacuüm trekt.

Zet de potten daarna weg om rustig af te laten koelen. De potten kun je op die manier prima voor de winter bewaren.

Zodra je een pot opent goed koel bewaren en steeds met een schone lepel een schepje eruit halen.

Serveren

Serveer de panna cotta met een lekkere schep rozenbottelgelei er overheen.

* De pitten en restjes zet ik op azijn. Zo krijg je een heerlijke azijn voor bijvoorbeeld sladressing.