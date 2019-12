Dankzij Danny kan ik nu weer zingen

Sterren zijn lichtpuntjes als het donker is.Vier mensen vertellen over de ster in hun leven.

'Danny is mijn ster omdat hij mij tussen mijn verdriet door met humor, muziek en God in mijn hart de afgelopen periode op de been heeft gehouden. Danny heeft het boek ‘Beter dan ooit’ uitgebracht over zijn eigen leven met alle diepte- en hoogtepunten. Met zijn boek wil hij anderen bemoedigen. Hij raakte namelijk na zijn scheiding in een depressie en verloor alles: zijn huis, geld, werk en zijn stem. Hij was daarvoor tien jaar beroepsartiest in binnen- en buitenland. Het geloof heeft hem gered, hij liet zich dopen en daarna kwam zijn stem weer terug.

Danny heeft mij de eer gegeven zijn boek als eerste in ontvangst te nemen en zijn boek te presenteren, omdat hij mij als powervrouw in zijn boek heeft geportretteerd. Wat zo bijzonder is, is dat toen het boek uitkwam ik in een periode zat dat ik mij totaal geen powervrouw voelde. Ik had op dat moment mijn opa (surrogaatvader) verloren en tegelijkertijd had ik mijn relatie beëindigd met de man van wie ik dacht dat wij voor altijd samen zouden zijn. Ik was heel verdrietig, maar Danny heeft mij uit het dal getrokken door mij weer plezier te geven in het leven door te gaan zingen.

Als kind hield ik al van zingen, maar ik heb nooit echt mijn stem ontwikkeld. Nu geeft hij mij zanglessen, zingen we samen zijn eigen gecomponeerde liedjes, speelt hij gitaar en piano en helpt hij mij met muziek de sterretjes weer terug te brengen in mijn leven. Ook bidden we samen en dat is zo krachtig.

Ik heb Danny drie jaar geleden leren kennen toen ik mezelf had laten opsluiten in een hokje voor het goede doel ‘Free a Girl’. Hij kwam zingend binnen en ik voelde niet meer dat ik honger had en werd vrolijk van hem. Daarna zijn wij in contact gebleven als vrienden. Hij ‘support’ mij altijd met alles wat ik doe.'