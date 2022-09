Zijn lage energierekening zit Dick niet lekker: ‘Ik heb bij onze diaconie gepleit voor een apart potje’

Hoeveel komt er maandelijks in en hoeveel gaat eruit? En welke rol spelen idealen daarbij? Dick Gorter (63) is adviseur bij Miele, maar zijn vrouw Herma is al jarenlang chronisch ziek. ‘Het zure is dat wij extra belasting betalen omdat we eenverdiener zijn, terwijl Herma niet eens kán werken.’