Hoeveel komt er maandelijks in en hoeveel gaat eruit? En welke rol spelen idealen daarbij? Dick Gorter (63) is adviseur bij Miele, maar zijn vrouw Herma is al jarenlang chronisch ziek. ‘Het zure is dat wij extra belasting betalen omdat we eenverdiener zijn, terwijl Herma niet eens kán werken.’

‘Ik heb een goedbetaalde baan als adviseur bij Miele. Maandelijks komt er netto ongeveer 4500 euro binnen, waarin ik ook de bonusregeling en het vakantiegeld heb berekend. Tegenwoordig werk ik vier dagen in plaats van vijf. Mijn werkgever biedt namelijk de 80/90/100-regeling aan. Ik werk 80 procent, word voor 90 procent betaald en mijn pensioenopbouw blijft 100 procent. Dat is omdat Miele goede secundaire arbeidsvoorwaarden biedt om personeel aan zich te binden en nieuwe mensen aan te trekken. Dat komt goed uit, want zo heb ik een dag extra om voor mijn vrouw Herma te zorgen. Zij is na haar trouwen voor de kinderen gaan zorgen en later chronisch ziek geworden, ze heeft de neurologische ziekte ME. Daarom heeft ze nu geen recht op een uitk..

