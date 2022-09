Diana werkt als vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland: ‘Iedereen kan slachtoffer worden’

Anderhalve dag in de week werkt Diana Brockhus (54) als vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland, waar ze slachtoffers van ongevallen, huiselijk geweld en zedendelicten helpt om hun leven weer op de rit te krijgen. ‘Ik bekijk geen juridische stukken of filmpjes. Zo houd ik een open mind en zie ik de mens achter het delict.’

Slachtoffers komen vaak met heftige verhalen. Hoe kunt u hen helpen?

‘Ik leef altijd mee en heb geen oordeel. Alles wat een slachtoffer mij vertelt, is waar voor mij. Vaak generen mensen zich en slachtoffers van zedenmisdrijven voelen zich niet altijd serieus genomen door hun omgeving. Bij mij kunnen ze alles kwijt. Ik werk aan een vertrouwelijke relatie die gericht is op het herstel van het slachtoffer. Als je iets heftigs meemaakt, neemt je stressniveau enorm toe. Dat is een beangstigende ervaring voor veel mensen. Ik kan hun dan vertellen: wat u meemaakt, is een heel gewone reactie in een uitzonderlijke situatie. Ik leg uit dat de stress zal afnemen en wat mensen kunnen doen om dat te bespoedigen. Vaak is dat rust nemen, erover praten,..

