Wie genoeg heeft van het produceren van maandelijks menstruatieafval, heeft tegenwoordig alternatieven. Er is wasbaar maandverband dat in niets meer lijkt op het wasbare materiaal van onze grootmoeders. Het is verkrijgbaar bij de meeste drogisten. Ben je handig, dan kun je het zelf maken met de juiste stoffen en de instructies van een goed YouTube-filmpje. Dit verband moet nog wel gewassen worden uiteraard. Nog milieubewuster is de menstruatiecup, die je slechts hoeft af te spoelen onder de kraan. Het is een trechtervormig siliconen bekertje dat na inbrengen het bloed opvangt. Het bekertje kan tot 12 uur blijven zi..

