Biologische boer: ‘Gangbare landbouw is de wereld op z’n kop’

Voor veel boeren is de stikstofcrisis de druppel die de emmer doet overlopen. Al jaren gaan zij gebukt onder steeds veranderende overheidswetgeving, op eigen kosten. In vier afleveringen bespreekt Maurice van der Spek de reis die hij de afgelopen jaren door de voedselsector maakte. Hij vraagt zich af hoe we de boeren als samenleving waarderen: hoeveel verdient een boer nu precies, en is dat genoeg?

Mees Visser boerde al biologisch voordat je als boer überhaupt een certificaat voor biologisch boeren kon krijgen. De in 1986 omgeschakelde boer legt in deze vierde aflevering haarfijn uit waarom de gangbare landbouw gewetensnood bij hem veroorzaakte. En stelt dat het onlogisch is dat we gangbare landbouw, die chemische middelen inzet, gangbaar noemen.

Mees en zijn vrouw Ageeth Visser van biologische boerderij Landzicht in Strijen gaan al even mee. Het was 1986 toen Mees de overstap maakte naar biologische landbouw en 1994 toen hij samen met zijn vrouw een groentenabonnement in het leven riep. Dat groentenabonnement werd een succes.

Als abonnee koop je bij Landzicht iedere week verse én biologische seizoensgroenten direct van de boer..

