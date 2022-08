Landbouweconoom Cor Pierik: ‘10 cent meer voor een liter melk zou een boer al 100.000 euro extra per jaar opleveren’

Voor veel boeren is de stikstofcrisis de druppel die de emmer doet overlopen. Al jaren gaan zij gebukt onder steeds veranderende overheidswetgeving, op eigen kosten. In vier afleveringen bespreekt Maurice van der Spek de reis die hij de afgelopen jaren door de voedselsector maakte. Hij vraagt zich af hoe we de boeren als samenleving waarderen: hoeveel verdient een boer nu precies, en is dat genoeg?

Cor Pierik is ook veehouder. 'Het is net iets meer dan een hobby.’

Cor Pierik is landbouweconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). En boer. ‘Vannacht is het 85e lammetje geboren’, vertelt hij. Met het ene been in de cijfers en het andere in de blubber schetst Cor Pierik in deze derde aflevering hoe boeren steeds minder worden gewaardeerd voor hun werk.

Met zo’n 1100 werkplekken in Den Haag en 800 in Heerlen is het CBS een organisatie van formaat. Een hele hoop mensen, maar niet allemaal met zo’n nauwe betrokkenheid bij hun werkveld als Pierik: ‘Toen de boerderij, die al zes generaties in de familie was, twintig jaar geleden vrij kwam, hebben we onze kans gegrepen. Nu ben ik ook veehouder. Het is net iets meer dan een hobby.’

toegevoegde waarde

Een hobby? Ik geniet van de levenslust die ik i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .