Boerenechtpaar: ‘Financieel staan we met de rug tegen de muur’

Voor veel boeren is de stikstofcrisis de druppel die de emmer doet overlopen. Al jaren gaan zij gebukt onder steeds veranderende overheidswetgeving, op eigen kosten. In vier afleveringen bespreekt Maurice van der Spek de reis die hij de afgelopen jaren door de voedselsector maakte. Hij vraagt zich af hoe we de boeren als samenleving waarderen: hoeveel verdient een boer nu precies, en is dat genoeg?

Voor deze tweede aflevering ontmoet ik een boerenechtpaar dat ruimhartig inkijk geeft in de financiële stand van zaken van hun bedrijf. ‘Kort nadat we het bedrijf hadden overgenomen was er een periode dat we een kilogram melk verkochten voor net iets minder dan twintig cent. Ik moet je eerlijk zeggen: toen was ik naast boos ook heel erg bezorgd. Dan vraag je je af of je de boodschappen nog wel kunt betalen.’ Ik ben op bezoek bij melkveehouders John en Sjanie Eijkelenboom in Oud-Alblas.

Al vroeg in mijn zoektocht ontdek ik dat melkveehouders niet betaald krijgen per liter, maar per kilogram. Wat telt, is namelijk de hoeveelheid vet en eiwitten in een liter. Rechtstreeks van de koe bevat melk zo’n 4,2 procent vet. Volle melk in de winkel he..

