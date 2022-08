Levensloopbestendige stolpbungalow in de Beemster

Op huizenverkoopsites speuren we naar de meest excentrieke panden. Vandaag: stolpboerderijen zie je in de Beemster volop. Maar een stolpbungalow? Er staat er toch echt één te koop, modern en van alle gemakken voorzien, in Zuidoostbeemster.

Wie woont hier?

Het echtpaar Jan en Esmeralda Boers, twee ondernemers in de innovatie en zorg. Ze woonden er sinds 2014. Jan is van de innovatie en hij heeft de woning verder van moderne technieken voorzien. Naast de stolpboerderij, in de volksmond ook wel ‘piramidewoning’ genoemd, bouwden de bewoners een bijgebouw met een werkplek, maar er zit ook een keuken in en een slaapkamer op de bovenverdieping. ‘Er is toestemming om een bed & breakfast te beginnen, maar dat is er niet van gekomen bij de huidige eigenaren’, zegt Maarten Tromp van Tromp Garantiemakelaars.

Wat maakt het huis excentriek?

Dat is uiteraard de vorm. Architect Peter Gerssen stond bekend om de mathematische structuur die hij gebruikte in zijn werk. Hij ontwierp onder mee..

