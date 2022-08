Vanuit het Scheveningse huis van Annemarie en Michiel zag je vroeger de duinen

Annemarie Pronk (45), juf op een basisschool, woont samen met haar man Michiel Pronk (45), architect en hun vier dochters Eva (18), Anne (15), Mirte (13) en Vera (7) in Scheveningen in een dubbele bovenwoning bij een bedrijf. Ze kochten het in 2010 voor een paar ton. Wat het nu op zou brengen vinden ze niet relevant.

Michiel: ‘We wonen naast het huis waar mijn opa vroeger woonde en waar mijn vader is opgegroeid. In de oorlog was Scheveningen Sperrgebiet, verboden terrein. Al deze huizen stonden leeg. Mijn opa was timmerman en ging in 1946 in het huis hiernaast wonen. Toen dit huis leeg kwam, kocht hij het erbij om de werkplaats uit te breiden.

Annemarie: ‘We zijn allebei opgegroeid in Scheveningen. Na ons trouwen huurden we een driekamerwoning op de Schuitenweg. Toen we drie kinderen hadden, moesten we echt op zoek naar iets anders want Mirte sliep in een zelf getimmerd bedje aan ons voeteneind. Toen konden we dit huis kopen dat Michiels vader deels als timmermanswerkplaats gebruikte. Hij verplaatste zijn werkplaats naar de begane grond van..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .