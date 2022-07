Duurzaam leven: Bio in plastic of onverpakte niet-bio producten?

De meeste mensen zijn best bereid duurzame keuzes te maken, maar zien soms door de bomen het bos niet meer. Wat is nou de beste optie voor mens en milieu? Vandaag: wat kies je als je een biologisch product wil kopen, maar het is verpakt in plastic?

Duurzame verszakjes op een groente- en fruitafdeling van een Albert Heijn. Albert Heijn is gestopt met de plastic zakjes bij de groente- en fruitafdeling. Dat bespaart 130 miljoen zakjes, 243.000 kilo plastic, per jaar.

Je wil je steentje bijdragen en probeert zoveel mogelijk biologische producten te kopen in de supermarkt. Maar, veel biologisch groente en fruit zit verpakt in plastic. En dat terwijl de niet-biologische varianten van hetzelfde product onverpakt zijn. Wat moet je dan doen? Ga je voor een biologisch, in plastic verpakt product of een onverpakt niet-biologisch product?

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag moeten we eerst de onderliggende aanname onder de loep nemen: dat biologisch groente en fruit beter zou zijn. De eerste vraag daarbij is dan natuurlijk: beter voor wat? Daar zitten meerdere kanten aan, maar we focussen ons hier op de milieuimpact.

‘Biologische producten scoren op veel milieuaspecten beter dan gangbare landbouw, maar ni..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .