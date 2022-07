Rustig wonen midden in het centrum van provinciehoofdstad

Op huizenverkoopsites speuren we naar de meest excentrieke panden. Vandaag: Rust en ruimte komen je tegemoet in de bovenwoning van wat ooit een oud pakhuis was, op een steenworp afstand van de Steenstraat in Arnhem.

Wie woont hier?

Nu nog de volwassen dochter van Raymund Pessers, samen met een vriendin. Zelf verhuisde hij al met zijn vrouw naar Overijssel om landelijker te wonen. ‘Maar we woonden erg graag in het centrum van Arnhem, in totaal zo’n jaar of zes. Geleidelijk aan merkten we dat we de drukte van de stad achter ons wilden laten en zochten we naar een plek met meer ruimte om ons heen en een tuin’, vertelt hij. ‘Als het is verkocht, gaat mijn dochter eruit.’

Wat maakt het huis excentriek?

‘In plaats van excentriek zou ik het liever ‘bijzonder’ noemen’, zegt Pessers. ‘Het is een pakhuis uit 1886 met een klassieke gevel. De houten takelbalk is nog helemaal intact, je zou er zo een touw overheen kunnen gooien om iets omhoog te hijsen. Op de foto’..

