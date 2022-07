‘Ik hoop nog zes appartementen te kopen, zodat ik van die inkomsten kan leven’

Hoeveel komt er maandelijks in en hoeveel gaat eruit? En welke rol spelen idealen daarbij? Bas van Amersfoort (41) uit Apeldoorn heeft een doel: tussen zijn 45e en 50e zoveel passief inkomen genereren dat hij alleen nog werkt omdat hij dat wil, niet omdat het in financieel opzicht noodzakelijk is. ‘Ik denk dat iedereen dat kan. Het begint met het stellen van de juiste vraag. Niet: lukt het me, maar: hoe laat ik het slagen?’