Van Krielkip naar ‘Ferrari’ onder de caravans – de enige Nederlandse caravanfabriek is klaar voor de toekomst

In 1934 opende Jan Kip een caravanfabriek in Hoogeveen. Het bedrijf kwam eerder deze eeuw in zwaar weer, maar de caravan is inmiddels weer een alternatief voor vliegreizen. De Kip Kompakt is steeds vaker te zien achter elektrische auto’s.

In de fabriekshal van Kip Caravans in Hoogeveen kijkt Jaques Jonkman geconcentreerd naar de elektriciteitskabels die hij in één van de caravans moet aanleggen. Elk draadje moet kloppen in de ‘draadboom’, omdat alles erop wordt aangesloten. Jonkman ziet met een timmermansoog of de tekeningen kloppen. ‘Ontbreekt er een draad of is de kleur verkeerd? Ik moet de kop erbij houden.’

Geamuseerd luistert ceo Henk Gunnink naar de uitleg van Jonkman, een vakman die al bijna veertig jaar in dienst is bij Kip. ‘De elektrificatie is misschien wel het meeste complexe deel, alles komt hier samen’, zegt Gunnink. ‘En bij ons wordt veel met de hand gedaan, het bouwen van een caravan is arbeidsintensief.’

Zo heeft Roel Westerbeek al 37 jaar een speciale lade di..

