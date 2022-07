Nacho bowl

Deze bowl is perfect voor op een zomerse warme dag en een echte allemansvriend. Jarenlang was dit het meest populaire gerecht van mijn eetwinkel. Nu ik gestopt ben met die zaak denk ik er soms nog eens aan terug en vind ik het leuk om dit recept met jullie te delen. Het is makkelijk en toegankelijk. En je kunt er ook goed mee variëren in vlees/groente keuzes. Ook is dit recept echt geschikt voor op verjaardagen en feestjes.