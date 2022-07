Melina had 100.000 euro schuld: ‘Over een paar jaar hoop ik te kunnen stoppen met werken’

Hoeveel komt er maandelijks in en hoeveel gaat eruit? En welke rol spelen idealen daarbij? Melina Melikidis (34) woont in Zaandam met haar man, twee zoons van 14 en 13 uit een eerdere relatie en een dochter van 7. In 2012 kwam ze voor de uitdaging te staan zich uit een restschuld van 100.000 euro te worstelen. ‘Dat wil ik nooit meer meemaken. Maar de minimalistische levensstijl van toen hanteer ik nog steeds.’