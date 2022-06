Linda: ‘De dingen die voor mij het leven leuker maken, heb ik geschrapt’

Hoeveel komt er maandelijks in en hoeveel gaat eruit? En welke rol spelen idealen daarbij? Linda de Wit (50) woont in Boskoop met een zoon van 17 en dochter van 14. Haar oudste dochter woont op zichzelf. Ze leeft van een WIA-uitkering en verschillende toeslagen. ‘De dingen die voor mij het leven leuker maken, heb ik geschrapt. Ik wil vooral dat mij kinderen normaal kunnen leven.’

inkomsten

‘Ik ontvang 1.150 euro in de maand van mijn WIA-uitkering. Ik werkte als logistiek planner bij een loodgietersbedrijf, maar ben volledig afgekeurd nadat ik zeven jaar geleden plotseling onwel werd. Sindsdien verwerken mijn hersenen informatie niet meer goed en kan ik niet meer goed lezen, waardoor ik uiteindelijk moest stoppen met werken. Ook ontvang ik 557 euro kindgebonden budget per maand en 111 euro zorgtoeslag. Eens per kwartaal komt daar 642 euro kinderbijslag bij.

De vader van de twee jongste kinderen betaalt 300 euro alimentatie per maand. Voorheen kreeg ik huurtoeslag, maar die is gestopt, omdat ik een bedrag heb geërfd van mijn moeder, die een jaar geleden overleed. Ik word geacht dat geld nu eer..

