Stiekem voorproefje

Ze lagen gisteren nog gewoon in de kraam, vijf voor een tientje. En ook prima op de tong, trouwens. Maar vanaf woensdag is maatje geen maatje meer. Dan bestellen we Hollandse nieuwe. Over ‘oude’ haring leest u dit keer en over nieuwe feestjes.

Lees dit trouwens maar snel, want met een beetje pech wordt uw verse vis de komende week in deze krant gerold. ‘Nou, dat zie je nog maar zelden, hoor. Het was wat de venters vroeger deden. De visspecialist van vandaag verpakt zijn product meestal in folie of vetvrij papier. Zo gaat de vis iets langer mee en de krant ook, haha.’ Aan het woord is Spakenburger Ruud van Diermen, een specialist pur sang en een ware ambassadeur voor de vishandel, getuige zijn activiteiten voor de branchevereniging en Visbeurs. Hij maakt op dit moment lange dagen, want ook al is het een jaarlijkse traditie, de start van het seizoen mag niet onopgemerkt voorbijgaan. En dus is hij dinsdag van de (haring)partij in Scheveningen, waar zoals altijd het eerste vaatje ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .