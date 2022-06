Dit is mijn thuis: ‘Als de zon schijnt, kunnen we weer iets uit de oven eten’

Thuis is voor Pieter (29), sociaal aannemer en Alieke van de Ven (29), docent houttechniek, sinds 2019 een tiny house in het Pionierskwartier achter station Delft-Zuid. Het huis kostte 50.000 euro. Verkopen hoeft niet want hij gaat mee naar de volgende plek.

Pieter: ‘We studeerden allebei in Delft en we droomden ervan ooit een eigen huis te bouwen. Toen kwam Alieke met het idee van een tiny house. In 2017 lazen we een persbericht van de gemeente Delft dat ze wonen in tiny houses mogelijk gingen maken.

We meldden ons aan en werden geselecteerd samen met veertien andere mensen. Er moest een wooncorporatie opgericht worden en alle tiny houses moesten voldoen aan het bouwbesluit tijdelijk wonen. Het was veel uitzoekwerk en ingewikkeld voor een leek, maar het lukte.

Het bouwen deden we op de houtwerkplaats hiernaast maar het bouwen viel wel tegen en we liepen vertraging op. Pas in augustus 2019 was de vergunning rond. Toen konden we ons tiny house hier gelijk plaatsen.’

Alieke: ‘We leven off g..

