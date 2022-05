Waar kunnen starters heen? LinkedIn zet het op een rijtje

Nu afstudeerders bijna hun diploma in ontvangst nemen, publiceert LinkedIn een lijstje met sectoren die staan te springen om starters, inclusief functies.

Op veel hogescholen en universiteiten is de afstudeerperiode aangebroken. Het duurt niet lang meer voor een nieuwe lichting werknemers de arbeidsmarkt zal betreden. Waar eerder jonge werknemers werden afgewezen vanwege een gebrek aan ervaring, staan werkgevers nu om ze te springen. LinkedIn heeft op een rijtje gezet in welke functies het afgelopen jaar de meeste starters werden aangenomen ten opzichte van 2020. Dat zou gaan om de operationeel specialist (politie), back-end-ontwikkelaar (iemand die ICT-systemen of websites aan de achterkant ontwikkelt) en sales-assistent (ook wel verkoper binnendienst genoemd).

Passen deze vacatures niet bij de vooropleiding, dan is er ongetwijfeld nog ruimte ergens binnen de ‘snelst groeiende industrieën’..

