Koken zonder pakjes en zakjes is leuk

Je hoeft geen vegetariër te zijn om af en toe vegetarisch te eten. En dat eten hoeft niet saai of ingewikkeld te zijn. Karin Luiten maakte Vega zónder pakjes & zakjes, een dik boek vol gevarieerde recepten. Mooi voordeel van het achterwege laten van bewerkte producten is dat je precies weet wat er in de gerechten zit.