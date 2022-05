Klant koopt meer huismerken

Door de almaar stijgende voedselprijzen stappen supermarktgangers steeds vaker over naar huismerken, in plaats van de hoofdprijs te betalen voor A-merken. Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro. Ondertussen blijven consumenten wel loyaal aan hun favoriete supermarkt; ze gaan (nog) niet op zoek naar de beste aanbiedingen bij andere ketens.

ABN Amro, de op twee na grootste bank van Nederland, onderzocht de geanonimiseerde pinuitgaven van hun klanten. Sinds 2018 blijft het aantal verschillende supermarkten dat de gemiddelde consument bezoekt, steken op drie per maand, ook nu de voedselprijzen met een noodtempo stijgen. In april ging het zelfs om een prijsstijging van 8,5 procent over de gehele linie.

Daardoor wil de consument besparen. Dat doet hij in merkkeuze. Het marktaandeel van A-merken nam af met 5 procent in april, terwijl het aandeel van huismerken juist steeg met 6 procent. Volgens Gerarda Westerhuis, sectoreconoom Retail en Leisure bij ABN Amro, is de schommeling ‘vrij uitzonderlijk’. Over het algemeen stijgt de omzet van de honderd grootste A-merken namelijk met ee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .