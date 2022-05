Het einde van een iconische muziekspeler: Apple draagt de iPod ten grave

‘Ik heb er toevallig een in mijn broekzak.’ Met deze woorden onthulde Steve Jobs op 23 oktober 2001 het apparaat dat niet alleen Apple, maar de hele entertainmentwereld drastisch zou veranderen: de iPod. De Apple-baas viste uit de zak van zijn jeans een glanzend wit apparaat en vertelde het publiek: ‘Dit verbazingwekkende ding bevat duizend nummers.’

De rest is geschiedenis: Apple is vanaf dat moment niet langer een fabrikant van computers, maar veel meer. Begin 2007 is de iPod zelfs verantwoordelijk voor de helft van Apple’s totale omzet. En dat niet alleen, de draagbare muziekspeler maakte van Apple ook een muziekbedrijf. Werkte de iPod in eerste instantie alleen samen met de bestaande muziekbibliotheek op een computer, in 2002 begon Ap..

