Pechvogels

De controverse in de Nederlandse kostganger is een vreemde. Immers, we eten van alle keukens en staan open voor nieuwe trends, maar als het om herkomst gaat, worden we sentimenteel. Enerzijds die grote mond, anderzijds dat gevoelige hartje. Tja, in dit land waar men poesjes aait en hondjes knuffelt, willen we liever geen lammetje of kalfje verorberen. En als we het al willen eten, dan willen de meesten het liever niet weten.

Bij de kip zijn we over het algemeen minder kieskeurig. Dat veelzijdige stukje vlees is lekker goedkoop, dus happen we (blind en doof) met veel plezier van ons filetje, dat vorige week nog aan een knuffelkuiken hing. Sterker nog, per persoon aten we vorig jaar gemiddeld 20 kilo kip. Kok Arjan Smit zette zijn res..

