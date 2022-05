Goudmijn aan ideeën om uit te putten

Keukenkronieken van Nigel Slater is niet zomaar een kookboek, het is ook een levensverhaal. De 66-jarige culinair journalist bedenkt, kookt en bakt al zijn hele leven. In dit boek bundelt hij een paar honderd van zijn favoriete recepten, waarbij hij vertelt hoe hij in de keuken te werk gaat en hoe de bereiding bij hemzelf ging.

Wat heb je daaraan als je zo’n man niet kent, kun je je afvragen. Maar Nigel Slater schrijft op een manier die leuk is om je eigen voorliefdes en gewoonten aan te spiegelen. Over het roeren in een pan met uien bijvoorbeeld – een van de ervaringen waardoor ik koken leuk begon te vinden. Uien zijn hard, de smaak is scherp en van het snijden gaan je ogen tranen. Maar je in een pan met olie worden ze binnen een paar minuten glazig, daarna goudbruin en steeds zachter en zoeter – de smaakmaker van je gerecht.

Slater schrijft dat hij zich niets aantrekt van hoe een gerecht ‘altijd is gedaan’, hoe het authentiek ‘zou moeten’ of wat als modieus wordt gezien. Ik ben daar juist allemaal best gevoelig voor – ik wil het graag goed doen. ‘Iets is lekke..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .