Ze steekt weer de kop op

Niet Egypte, maar Limburg is in dit geval het beloofde land. De oudste bewijzen van een aspergecultuur mogen dan misschien zijn opgetekend in de piramide van Sakkara, Limburgse boeren wisten er sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw ook wel raad mee. Ze omarmden ‘de parel van het land’, zoals campagnemakers de groente indertijd enthousiast op de (menu)kaart zetten. Het getuigde van lef, want de asperge liet zich bij voorkeur een voor die tijd vreemde teeltvorm aanleunen. Als ware mollenvangers en gewapend met messen trokken de boeren langs de dijkbedden op het land. De eerste de beste ‘parel’ die zijn koppie boven de grond uitstak, kreeg het mes in zijn staart. Hebbes!

De ouders van Wiel Friesen waren er indertijd ook vroeg b..

