Een webshop voor duurzame stoffen: ‘Er is weinig duurzame mode voor mensen met grote maten’

Greeven werkt daarnaast als activiteitenbegeleider met mensen met een verstandelijke beperking. Die schakelt ze ook in voor haar bedrijf, bijvoorbeeld om hergebruikt verpakkingsmateriaal te bestempelen. ‘Ik hoop dat dat bijdraagt aan hun gevoel van eigenwaarde.’

Bij de start van mevrouw Jett was dat laatste – mensen een gevoel van eigenwaarde geven – een belangrijke drijfveer. ‘Er is weinig mode voor mensen met grote maten, en duurzame kleding al helemaal niet. Ik ben zelf ‘plussize’, dus ik spreek uit ervaring. Dat is best schokkend. Alsof mensen die een grotere maat hebben, geen duurzame kleding waard zijn.’

Duurzame keuzes maken heeft voor Greeven te maken met hoe ze als christen in het leven staat. ‘God heeft de aarde goed geschapen. W..

