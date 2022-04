Hoe je een goede sollicitatiebrief schrijft

Wie enthousiast is over een vacature en wil opvallen bij de werkgever, steekt extra moeite in de motivatiebrief. Maar hoe zorg je dat jouw sollicitatie niet onder op de stapel eindigt?

Vier tips voor een goede brief.

Doe research

Dé perfecte sollicitatiebrief bestaat niet. Dat komt doordat iedereen de brief anders zal interpreteren, legt universitair hoofddocent hrm en organisatiegedrag Janneke Oostrom, uit. Stem als sollicitant je brief daarom af op de lezer, als je in de smaak wilt vallen bij een potentiële werkgever, tipt Oostrom, die aan de Vrije Universiteit onderzoek doet naar sollicitatieprocedures.

‘Tailoring’ heet dat in de wetenschappelijke literatuur. Googel dus niet naar voorbeeldbrieven en begin zeker niet meteen te typen, maar achterhaal eerst wie de recruiter is die de brief gaat lezen.

Voor zo’n op maat gemaakte brief is het belangrijk dat je je verdiept in de organisatie en functie waarop je solliciteert. Dat klinkt logisch, maar ..

