Breek de dag ...

Van Kerst zijn we het gewend, maar ook Pasen begint steeds meer een feest van boodschappen te worden in plaats van dé boodschap. Stille Week? Het is een lawaai van jewelste in de supermarkt. Daarom voor mij slechts een ei erbij.

Het tafeldekken en kokkerellen is deze week aan u, de afwas incluis. Ik beperk me op deze pagina tot het tokkerellen, want eieren spelen deze dagen een belangrijke rol. Zo is het verstoppen van een ei een oud Germaans gebruik, dat aan het begin van de lente plaatsvond. De eieren zijn een symbool voor vruchtbaarheid en om voor extra vruchtbare grond te zorgen werden eieren in de akkers gestopt. Het moest, aangemoedigd door een schietgebedje, een flinke oogst opleveren. Indirect haalde de boer zijn gelijk, want de pluimveehouder plukt inmiddels zijn vruchten bij dit oude ritueel. Je zou kunnen zeggen dat eieren deze dagen de wedergeboorte symboliseren, maar in alle eerlijkheid: ze zijn vooral zo’n grote rol gaan spelen omdat er na een peri..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .