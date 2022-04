Minder vlees eten is de nieuwe norm, maar de overheid blijft achter

Steeds meer Nederlanders stappen over van een dierlijk naar een plantaardig menu. Supermarkten leggen hun schappen steeds voller met vegaproducten en het bedrijfsleven is ook ambitieus. Maar de overheid loopt nog niet zo hard.

Minder vlees eten is beter voor de gezondheid en beter voor het milieu. Alle deskundigen zijn het daarover eens. Veel mensen weten dat ook, maar ze handelen er niet naar. De vleesconsumptie is in de periode 2005 tot 2020 nauwelijks teruggelopen. Tegelijk groeit het aanbod van vegaproducten in de schappen in de supermarkt snel. Grote multinationals als Unilever en Nestlé investeren in die nieuwe duurzame markt. Hoe kan het dat de vleesconsumptie amper daalt en tegelijk vleesvervangers gretig worden afgenomen?

Het is een vraag die Hans Dagevos, consumptiesocioloog van Wageningen Economic Research, al tijden bezighoudt. ‘Het feit dat Unilever de Vegetarische Slager overneemt zegt wel wat, het laat zien dat de markt zich aan het ontwikkelen i..

