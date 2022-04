Duurzame keuzes: wat moet ik als mijn cv-ketel het begeeft?

De meeste mensen zijn best bereid duurzame keuzes te maken, maar zien soms door de bomen het bos niet meer. Wat is nou de beste optie voor mens en milieu? Vandaag: heeft het nog zin een nieuwe cv-ketel aan te schaffen?

Stel, je cv-ketel geeft de geest. Hij heeft het lang volgehouden, maar nu is het echt tijd voor iets nieuws. Wat doe je dan? Heeft het nog zin om een nieuwe aan te schaffen of is het tijd om naar alternatieven te kijken? Het zou handig zijn als daar een eenduidig antwoord op te geven valt, maar het hangt volledig af van de situatie, zegt Joanneke de Jongh van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

‘Het is handig om eerst bij je gemeente na te vragen wat de plannen zijn voor jouw wijk. We gaan in Nederland van het aardgas af, en dus moeten we toe naar andere verwarmingsmethoden. Dat gaat in stapjes. In 2030 moeten de eerste wijken van het gas af zijn, daarna volgt de rest.’

En dan is het nog de vraag op welke manier dat gaat gebeuren. Al..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .