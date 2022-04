Sandra’s oliepijl

Over de hamsteraars met toiletrollen deden we twee jaar geleden nog lacherig, maar nu de zaak-Oekraïne de inwendige mens raakt, worden we nerveus. Zonnebloemolie op de bon? Help! In de kantlijn van het oorlogsverdriet, knagen magen en ons – soms – oliedomme geweten.

Vooropgesteld: de oorlog in Oekraïne treft vooral de Oekraïners. Zij verliezen dierbaren en moeten huis en haard achterlaten, om nog maar te zwijgen over de angst en onzekere toekomst die hun overkomt. Dat geweld en verdriet domineert al zo’n vijf weken de voorste pagina’s van deze krant. In de nasleep van het conflict wordt de rest van de wereld betrokken, ook in economisch opzicht. Zo komt twee derde van de zonnebloemolie die in Nederland verkocht wordt, uit Oekraïne en als gevolg van de gestaakte productie en levering, dreigen tekorten. Maar wat als het op is? Die vraag stellen we in de bijlage. En is er een alternatief? ‘Nou en of’, weet Sandra Ysbrandy. ‘Ik zie dat deze schaarste ook een kans biedt. Een beetje minder zonnebloemolie ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .