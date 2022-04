De meeste mensen hebben de intentie om gezond te eten. En de kennis ontbreekt over het algemeen ook niet. Vrijwel iedereen weet in grote lijnen wel wat gezond is en wat niet. Veel groente, fruit, volkoren producten, peulvruchten, noten en vis is gezond en het is beter om juist weinig frisdrank, snoep, koek, gebak, rood vlees en alcohol te gebruiken. Als we ongezonde dingen eten zijn we ons meestal wel bewust van het feit dat we op dat moment niet zo’n gezonde keuze maken. Op een productgroep na … broodbeleg. Zelfs mensen die een heel gezond eetpatroon hebben, maken op brood vaak minder gezonde keuzes. Zelf vind ik het ook van de lastigste dingen om goed te doen. Zowel voor mezelf als voor onze kinderen. De reden dat dit zo moeilijk is, is dat eigenlijk vrijwel al het broodbeleg dat in Nederland als ‘normaal’ wordt gezien en kant-en-klaar te koop is ongezond is. Producten als hagelslag en chocoladepasta bevatten veel suiker en ongezonde vetten en vleeswaren zijn meestal bewerkt vlees met veel toegevoegd zout.

Gelukkig bieden sites zoals die van het Voedingscentrum en I am a Foodie recepten aan om zelf gezonder broodbeleg te maken. Maar eerlijk is eerlijk: met beiden een baan en drie jonge kinderen is het vaak lastig om de tijd te vinden om het te maken. Dat zal ongetwijfeld herkenbaar zijn voor veel mensen in een maatschappij waarin iedereen altijd druk is. Hierbij daarom een paar tips voor gezond, makkelijk, snel en lekker broodbeleg dat ook nog mee te nemen is naar werk of school:

- 100% pindakaas is pindakaas zonder toegevoegd suiker en zout. Inmiddels in bijna iedere supermarkt verkrijgbaar. De smaak is erg goed. Ook verkrijgbaar met stukjes. Of koop losse naturel pindastukjes erbij en strooi die eroverheen (handig als de kinderen liever z..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .