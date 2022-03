Zo makkelijk kan het bakken op een bakplaat zijn

Gerechten uit de oven hebben een groot voordeel: eten er gasten mee, dan is de keuken alweer aan kant als de deurbel gaat. De 75 ovengerechten in De makkelijke bakplaat vergen slechts tien minuten tot een kwartiertje voorbereidingstijd. Een half uur tot drie kwartier in de oven - en klaar.

In de loop der jaren werd de bakplaat het favoriete keukenattribuut van de Britse foodstylist Rukmini Iyer. Dat kwam zo: ze was in opleiding bij een toonaangevend advocatenkantoor, maar dacht de hele dag aan eten, kookte elke avond uitgebreid en maakte tijdens colleges en op het werk vooral aantekeningen over nieuwe gerechten. Daarom besloot ze het roer om te gooien.

Na een koksopleiding en een zomer in de keuken van een restaurant met Michelinster..

