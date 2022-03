De auto’s van Jos hebben zijn levens- en liefdespad mede bepaald

Auto’s zeggen iets over hun bestuurders want in de lak weerspiegelt zich het karakter van de eigenaar. Vandaag de auto-biografie van ondernemer Jos den Hengst uit Muiderberg.

‘Moet ik dan praten over de patser-auto’s die ik rij?’ Dat is voor Jos den Hengst (62), ondernemer in voedingssystemen voor de zorg, even wennen. Maar bij beschouwing valt dat patsen reuze mee. Bovendien blijken de auto’s mede zijn levens- en liefdespad te hebben bepaald. Leerde hij niet via die eerste z’n eerste vriendin kennen, en met de tweede zijn vrouw Irma? Zij wurmde zich na een wintersportvakantie in Jos’ bijrijdersstoel en heeft die plek sindsdien niet meer afgestaan.

Het pittige Peugeot 205’je van toen is inmiddels ingeruild voor een reeks steeds snellere Audi’s, want: ‘Een auto moet gewoon lekker om je heen zitten.’ Niet zo gek als je - precorona - 50.000 kilometers per jaar wegtrapt. Met ritjes langs porseleinfabrieken in Tsje..

