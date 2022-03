Likken van de lente

Na een zachte, zonnige winter zouden we dit weekend bijna ongemerkt overgaan in de lente. Maar dat laten we ons niet gebeuren: de lente móét gevierd worden! Bij voorkeur met vers gespatelde ijsbolletjes van echte Italianen. Kersen of hazelnoot? Benvenuta Primavera (Welkom lente!).

Nederland is een land van zoete kauwers, maar we likken er ook lustig op los. In mijn jeugdjaren aan zo’n waterijsje op twee stokjes, de driekleurige raket, het roomijsje met kauwgombal of eentje van Caraco – ‘Mexicaantje, oranje hoed …’ Het waren ijsjes van de winkel, vaak voor één of twee duppies. Maar gingen we met papa en mama naar de stad, dan was ijs het hoogtepunt en dan wist je: straks druk ik mijn neus tegen de vitrine van de regenboog.

Het klinkt gek misschien, maar de Italiaanse ijssalon behoort tot het culinair erfgoed in Nederland. Dat is waarom er in ‘ons’ Openluchtmuseum in Arnhem een Italiaanse ijssalon te vinden is. En niet de minste, want het was de familie De Lorenzo die Nederland warm maakte voor het koudste van Italië..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .