Duurzame keuzes: Kun je gezond eten zonder vlees en zuivel?

We hebben het waarschijnlijk allemaal wel gehoord: milieuvriendelijker eten betekent dat we moeten matigen met vlees en zuivel. Er zijn ook mensen die helemaal geen vlees, zuivel of andere dierlijke producten eten. Zij eten volledig plantaardig, oftewel veganistisch. Sommigen claimen zelfs dat dit ook gezonder is. Maar leveren dierlijke producten niet ook gewoon belangrijke voedingsstoffen? ‘Gezond eten met enkele porties zuivel per dag en vlees met mate, dat kan zeker’, zegt Marije Seves, expert duurzaam eten bij het Voedingscentrum. ‘Sterker nog, bepaalde dierlijke producten hebben bewezen gezondheidsvoordelen. Zuivel verlaagt het risico op darmkanker en met name vette vis zoals haring of zalm, is goed voor hart en bloedvaten. Maar gez..

