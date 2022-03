Weg met de wollen trui, op naar een groen voorjaar

Het is bijna voorjaar. De dikke wollen truien maken weer plaats voor zwierige jurken en kleurrijke pantalons. Maar na twee jaar corona en het dragen van voornamelijk makkelijke kleding ben ik mijn zicht op de trends een beetje kwijtgeraakt. Mijn kledingkast is aan een verfrissing toe.

Om mij te helpen stelde styliste Pascalle Koldenhof de mooiste, redelijk uitgesproken, maar draagbare outfits voor mij samen. Op een mooie donderdagmiddag stap ik de winkel van VLVT aan de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam binnen. Ik heb goed nagedacht over mijn outfit; een mooie pantalon en een felrood kort vestje, slangenleren enkellaarsjes eronder, redelijk uitgesproken voor mijn doen. Nadat ik haar naar haar eerlijke mening heb gevraagd, noemt Pascalle mijn outfit ‘neutraal’, wat in mijn werk als journalist zeker niet verkeerd is, maar niet helemaal waar ik voor wilde gaan. Als ik de selectie outfits zie die ze voor me in de paskamer heeft klaar gehangen, snap ik haar wel.



Een prachtige zijden jurk, geel uitlopend in roze, spri..

