Elke is reisleider: ‘Het is soms eenzaam; uiteindelijk ben ik alleen verantwoordelijk’

Nu COVID-19 zich gedeisd lijkt te houden, durven we onze vakanties weer voorzichtig over de grens te boeken. Beter Uitreisleider Elke Breugem-Madern (43) pakt haar koffers het liefst zo snel mogelijk. ‘Elkaar aanvaarden is misschien wel de belangrijkste les van reizen.’

Is reisleider zijn zo leuk als het klinkt?

‘Het is vooral een enorme uitdaging, en dat zit ’m voor mij in de groepsdynamica. Ik heb de goede gewoonte om voordat een reis begint alle deelnemers te bellen. Wie zijn ze? Hoe zitten ze erbij? Daar begint de vorming van de groep. Daarna is er het contact op Schiphol, waar het mijn taak is de groep samen te brengen. Ze moeten het in de weken die volgen tenslotte goed hebben met elkaar. Je hebt altijd mensen die aan de zijkant staan, de kat uit de boom kijken. Het meisje dat door haar ouders wordt gebracht, omdat ze het erg spannend vindt. De jongens die vooruitlopen, want: ‘Moet ik met deze groep op reis?!’

Soms lukt het heel goed om hen bij elkaar te brengen en samen een fantastische reis te beleven. Soms houd je kritische deelnemers of deelnemers die niet lekker in hun vel zitten en daarmee op de groep drukken. Zeker bij verre rondreizen is dat pittig, ook voor mij. Het zijn de mensen met wie ik intensief optrek om ze erdoorheen te slepen. Ook als ik behoefte heb aan een ontspannen avond met het enthousiaste deel van de groep, gaat mijn aandacht uit naar degenen die minder makkelijk contact maken.’

Uw mooiste ervaringen …

‘Ik moet denken aan een groepsrondreis door India. Een reis waarin we de armoede niet alleen zagen, maar ook voelden, roken. Dat is een life changing ding. Je komt bij de kern: wie ben ik, wat is mijn plaats in deze wereld en hoe geef ik dat handen en voeten? Bij de een leidt dat tot radicale keuzes, bij de ander is het vooral een nieuw besef: wat heb ik het goed. Ook mijn eerste reis, alweer meer dan twintig jaar geleden, zal ik nooit vergeten, een jongerenreis op het Griekse eiland Kreta. De Twingo met vier van onze reisgenoten knalde vol op een bus. Twee van hen hadden medische hulp nodig, de bestuurster werd door de buschauffeur aangeklaagd. Ik moest hemel en aarde bewegen om een advocaat te krijgen die onze belangen in een voor ons begrijpelijke taal kon behartigen. Laten we zeggen dat ik me als reisleider meteen heb bewezen. Het liep met een sisser af. Ik ben al voor zo veel gespaard gebleven.’

Wat brengt het reizen u zelf?

‘Verrijking. Nadat ik zelf ooit voor het eerst in een sloppenwijk in Brazilië had gestaan, maakte een deelnemer een filmpje met daaronder het lied My place in this world van Michael W. Smith. Dat is wat er bij mij gebeurt als ik op reis bent. Het haalt je uit alles wat vertrouwd is. Je verlegt niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk grenzen. Gaat anders kijken naar en denken over mensen en culturen. Leert elkaar zowel in een groep met mensen uit allerlei verschillende geloofsrichtingen als in de context van een ander land aanvaarden zoals we zijn. Dat is misschien wel de belangrijkste les die reizen brengt.’

Reizen is tegenwoordig – lees: klimaat – ook dubieus …

‘Ik ben docent aardrijkskunde op een middelbare school en meet met mijn leerlingen altijd onze ecologische voetafdruk. Die van mij is het grootst. Je mag mij daar zeker op aanspreken, maar ik zal er geen reizen om skippen. Alles wat ik zojuist heb verteld … Het weegt tegen elkaar op.’

En eenmaal thuis?

‘Ben ik leeggegeven. Want dat is wat het leiden van een reis ook is: heel veel geven. Daar zit voor mij de zin van dit werk. Het is soms eenzaam; uiteindelijk ben ik alleen verantwoordelijk, trek ik me ‘s avonds alleen terug om de volgende dag voor te bereiden en zit ik als eerste te wachten bij het ontbijt. Misschien dat ik God daarom op reis heel dichtbij voel. Ik heb Hem nodig onderweg. Voor de groep. In de onverwachte crisissituaties die er regelmatig zijn – ik heb al heel veel ziekenhuizen op de wereld gezien. Vertrouwen, loslaten, het komt allemaal voorbij.’